Serie A, Roma: proposto il rinnovo a Stephan El Shaarawy

Secondo Sky, i giallorossi hanno offerto un contratto a cifre più basse rispetto a quanto percepito attualmente: ore di riflessione per l’ex Milan e Genoa

08-06-2023 16:27

Sky Sport riporta una novità in casa giallorossa. La Roma e Tiago Pinto avrebbero offerto un nuovo contratto a Stephan El Shaarawy. L’ex giocatore di Milan e Genoa ha il contratto il scadenza il 30 giugno ma vorrebbe rimanere ancora in giallorosso.

Al giocatore classe 1992 sarebbe stato proposto un rinnovo ma a cifre più basse rispetto a quelle percepito attualmente. Il giocatore sta prendendo un momento di riflessione per prendere la decisione più corretta per quanto riguarda il suo futuro. “Dovesse accettare, ecco che a quel punto verrebbero limati gli ultimi dettagli. Al momento però El Shaarawy non ha ancora sciolto le riserve” riporta Tuttomercatoweb.