Serie A 2022-2023, Roma-Sampdoria: le probabili formazioni

Difesa da reinventare per Josè Mourinho a causa delle tante assenze, dall'altra parte tutto ok per Gabbiadini

02-04-2023 09:27

Alle 18 la Roma prova a ripartire dopo la sconfitta nel derby contro una Sampdoria disperata e in cerca di punti. I giallorossi sono decimati dalle assenze in difesa: mancano Cristante, Ibanez, Kumbulla e Mancini. Celik e Llorente saranno titolari. In attacco Abraham pare leggermente in vantaggio rispetto a Belotti. In casa Sampdoria, tutto ok per Gabbiadini, dietro gioca Murillo con Nuytinck che deve scontare la squalifica.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. All. Stankovic.