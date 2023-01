Serie A, Roma: si raffredda la pista Torino-Shomurodov

17-01-2023 17:33

La Roma ha alcuni esuberi da sistemare, come per esempio l’attaccante Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko non ha trovato quasi nessuno spazio nella rosa di José Mourinho, e negli ultimi giorni si sta parlando di un suo eventuale passaggio al Torino.

Tuttavia, non c’è ancora accordo tra le due società sulla formula del trasferimento. I granata vorrebbero il giocatore in prestito, mentre la Roma vorrebbe lasciarlo partire solamente a titolo definitivo. In alternativa, dovrebbe comunque essere inserito l’obbligo di riscatto.

Al momento dunque la pista si è raffreddata, ma potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato.