Serie A 2022-2023, Roma-Spezia: le probabili formazioni

Non ci sono Dybala e Spinazzola tra i giallorossi, ma soprattutto c'è la delusione europea da superare. I liguri con il dubbio Holm

04-06-2023 09:26

Stasera alle 21, all’Olimpico, in Roma-Spezia potrebbe decidersi il destino dei liguri (spareggio per la salvezza a parte). Per l’occasione, solito 3-5-2 con Gyasi e Nzola davanti, Amian e Reca sugli esterni. Potrebbe essere convocato Holm. Mourinho non ha a disposizione quasi sicuramente Dybala e Spinazzola. Possibili titolari, tra i giallorossi, Llorente, Bove, Zalewski e Belotti.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici.