Serie A, Salernitana-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Salernitana-Hellas Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A Tim. Salernitana e Verona non si sono mai affrontate in Serie A e in Coppa Italia; contano però 38 precedenti in Serie B, con 11 vittorie campane, 11 pareggi e 16 successi veneti.

Ecco le scelte dei due allenatori Fabrizio Castori e Igor Tudor:

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Obi, Bogdan, Vergani.

Allenatore: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Casale, Ceccherini, Cancellieri, Bessa, Ragusa, Tameze, Simeone.

Allenatore: Igor Tudor

OMNISPORT | 22-09-2021 17:57