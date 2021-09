Serie A, Salernitana-Verona: le probabili formazioni

La Salernitana ha lanciato segnali incoraggianti nell’ultimo turno di campionato. Contro l’Atalanta è rimasta per l’ennesima volta a mani vuote, ma Fabrizio Castori, allenatore dei granata, stavolta può essere soddisfatto per la prestazione sciorinata dai suoi ragazzi.

Gli scaligeri si presentano all’Arechi forti del loro primo successo, conquistato ai danni di quella che fino a domenica scorsa era una delle squadre più in forma del campionato, la Roma di José Mourinho, battuta 3-2 in rimonta al “Bentegodi”. Buona la prima per il nuovo allenatore Igor Tudor, che contro i giallorossi è riuscito lì dove il suo predecessore Di Francesco aveva fallito. E cioè a raccogliere anche punti pesanti oltre alla prestazione.

Castori pensa di riproporre il 3-4-1-2 visto lo scorso sabato. Nel ruolo di trequartista ci sarà sempre Ribery, pienamente recuperato dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto ad uscire contro l’Atalanta. Ma davanti al francese, al posto della coppia Gondo-Djuric, il tecnico ridarà una chance a Simy e Bonazzoli.

Dall’altra lato, Tudor confermerà in blocco l’undici che ha inflitto al prima sconfitta stagionale alla Roma. L’unico dubbio del tecnico croato riguarda il centrocampo, dove Tameze potrebbe tornare titolare ai danni di Bessa.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Ranieri; Kechrida, M.Coulibaly, Di Tacchio, Jaroszynski; Ribery; Simy, Bonazzoli.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Caprari, Simeone.

OMNISPORT | 22-09-2021 09:01