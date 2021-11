Serie A, Samp ed Empoli vincono di rimonta

27-11-2021 17:01

Sono state due le partite giocate in Serie A alle 15 di sabato, entrambe vinte in rimonta dai padroni di casa. Incredibile vittoria dell’Empoli nel derby contro la Fiorentina: Vlahovic in spaccata porta in avanti i viola, Bandinelli all’87’ e Pinamonti all’89’ ribaltano tutto e regalano tre punti d’oro agli azzurri.

A Genova invece, Tameze porta in vantaggio l’Hellas Verona nel primo tempo ma la Sampdoria si riscatta nel secondo: il solito Candreva, Ekdal e Murru allontanano la zona retrocessione.

