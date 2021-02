Serie A, Sampdoria-Atalanta: probabili formazioni

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League l’Atalanta si rituffa in campionato per tenere il passo delle prime.

Avversaria alle 12.30 di domenica una Sampdoria che occupa una tranquilla posizione di centroclassifica, ma “esperta” nel far soffrire le grandi.

Ranieri potrebbe decidere di far partire dalla panchina Fabio Quagliarella a favore di un assetto più coperto con Damsgaard a supporto di Keita. Dall’altra parte Gasperini è senza Zapata e medita l’esclusione di Ilicic dopo lo scontro avuto a margine della gara di Champions. Verso un’inedita coppia Miranchuk-Malinovskyi sulla trequarti.

Sampdoria-Atalanta, probabili formazioni.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita. All.: Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel. All.: Gasperini.

27-02-2021