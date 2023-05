Serie A 2022-2023, Sampdoria-Empoli: le probabili formazioni

Stankovic con il duo Gabbiadini – Quagliarella, dall'altra parte Zanetti insiste con la coppia che funziona Cambiaghi – Caputo

15-05-2023 08:38

A chiudere la 35a giornata di Serie A oggi alle 20:45 si gioca Sampdoria-Empoli, partita che per i blucerchiati non ha più nulla da dire. Dejan Stankovic si affida a Gabbiadini e Quagliarella, con il supporto di Djuricic. Zanoli e Augello sono gli esterni. In casa toscana, Pjaca aiuterà la coppia consolidata Cambiaghi – Caputo. I compiti di regia sono affidati a Grassi, con Henderson nel ruolo di mezzala.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Fazzini, Henderson; Pjaca; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti.