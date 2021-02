Serie A, Sampdoria: la fiducia di Claudio Ranieri

Stagione piuttosto positiva quella della Sampdoria di Claudio Ranieri fino a questo punto. Dopo 23 partite giocate, i blucerchiati si ritrovano esattamente a metà classifica (10° posto in Serie A) con 30 punti già portati a casa, e dunque sulla buona strada per garantirsi una salvezza tranquilla. Stagione molto diversa da quella dello scorso anno, quando all’arrivo di Sir Claudio la Samp stazionava in zona retrocessione dopo la terribile gestione Eusebio Di Francesco, tecnico che dopo le positive esperienze a Sassuolo e Roma sembra entrato in un circolo vizioso di pessimi risultati.

Dalle pagine de “Il Secolo XIX“, Ranieri analizza la voglia della sua Samp di salvarsi il più in fretta possibile, anche se ammette che è ancora presto per accontentarsi:

“Bisogna dare il meglio in ogni prestazione poi all’ultimo si tirano le somme. Siamo salvi? Ancora no, non siamo a 40 punti, anche se sembra che quest’anno ne serva qualcuno in meno. Però io già ho detto che se ne abbiamo fatti 26 nell’andata, perché non avere voglia di farne altri 26 al ritorno e arrivare così a 52. Io metto uno step alla volta di fronte ai miei ragazzi, per dare motivazioni. A me non piace accontentarmi. Voglio sempre giocare per vincere e vedo che anche loro in allenamento non ci stanno a perdere nemmeno una partitella. E lì non ci sono in palio i 3 punti o la classifica. Io voglio vedere sempre quello spirito”.

