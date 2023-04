Serie A 2022-2023, Sampdoria-Spezia: le probabili formazioni

Dejan Stankovic ha il dubbio se schierare in attacco Jesé o Lammers. Torna titolare Bastoni negli ospiti

22-04-2023 09:12

Derby ligure questa sera alle 20:45 tra Sampdoria e Spezia. Dejan Stankovic non ha ancora deciso se schierare davanti Lammers o dare una chance a Jesé, autore di un gol nell’ultima uscita. Sono recuperati e regolarmente in campo Zanoli e Djuricic. In casa Spezia c’è un recupero importante, quello di Bastoni. Tridente offensivo composto da Maldini, Nzola e Gyasi.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Jesé; Gabbiadini. All. Stankovic.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Gyasi, Nzola, Maldini. All. Semplici.