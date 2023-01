Serie A, San Siro: Inter e Milan pronte a chiedere i danni

14-01-2023 11:15

La situazione legata al nuovo stadio di Inter e Milan, il progetto “La Cattedrale” sta diventando sempre più un’utopia. Ora c’è la questione del vincolo monumentale che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi vorrebbe porre su San Siro. Di contro, il presidente del Senato Ignazio La Russa sostiene che Sgarbi non abbia le deleghe e l’autorità per porre un vincolo, e dunque la questione non sussiste.

Al momento Inter e Milan guardano, continuano a monitorare da lontano anche l’ipotesi Sesto San Giovanni, ma le cose potrebbero cambiare. Infatti, la questione del vincolo è più complicata di quanto si creda. La questione è infatti già stata dibattuta nel 2020, quando la Sovrintendenza e la commissione regionale per il patrimonio culturale avevano giudicato il Meazza “non di interesse culturale e dunque non soggetto al vincolo storico”.

Le due società milanesi dunque hanno continuato a lavorare forti di questa “sentenza” e, come riporta il Corriere della Sera, se le cose in questo senso dovessero andare avanti sarebbero pronte a chiedere i danni tramite una vera e propria azione legale, dato che in questi anni sia Inter che Milan hanno già investito parecchie risorse su un progetto che, tra l’altro, non è ancora nemmeno iniziato e sembra molto lontano dal prendere il via materialmente.