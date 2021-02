Serie A, Sassuolo-Bologna: probabili formazioni

Derby emiliano quello in programma sabato sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Bologna. Fischio d’inizio alle ore 20.45.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria a Crotone per 2-1: tre punti fondamentali per ritrovare un successo che mancava addirittura dallo scorso 6 gennaio contro il Genoa. Quanto ai felsinei, dopo la grande vittoria di Parma per 3-0, hanno trovato solo un pareggio sotto la neve, nell’anticipo di venerdì 12 contro il Benevento per 1-1.

Per il match contro il Bologna, De Zerbi dovrebbe fare a meno di Chiriches, Romagna, Bourabia e Boga. Sicuri di una maglia in difesa Muldur, Marlon e Ferrari; a centrocampo invece conferma per Magnanelli al fianco di Locatelli, mentre sulla trequarti sicuri di una maglia da titolare sono Berardi e Djuricic. In attacco la punta titolare sarà l’inamovibile Caputo.

Tra le fila felsinee, fuori i tre unici indisponibili Medel, Faragò e Santander. Mihajlovic conferma il duo centrale in difesa formato da Danilo e Soumaoro; a centrocampo, rientra lo squalificato Svanberg, che ritornerà a fare da partner a Schouten mentre sulla tre quarti ballottaggio tra Orsolini e Olsen con Soriano centrale e Sansone a sinistra. Davanti parte titolare il gambiano Barrow.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 19-02-2021 11:42