Serie A, Sassuolo-Cremonese: le probabili formazioni

In casa neroverde, Defrel in vantaggio su Pinamonti. Ballardini col tridente Afena-Gyan-Tsadjout-Okereke

06-03-2023 10:59

Sassuolo-Cremonese sarà il primo posticipo del lunedì della venticinquesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da un successo, i neroverdi per 1-0 al “Via del Mare” di Lecce, i grigiorossi dal primo in campionato (2-1 allo stadio “Giovanni Zini” contro la Roma). Tra i padroni di casa, Defrel in vantaggio su Pinamonti là davanti. Attacco che, sponda Ballardini, dovrebbe essere composto da Tsadjout al centro con Okereke e Afena-Gyan sugli esterni. Qui di seguito, le probabili formazioni della sfida del Mapei Stadium (fischio d’inizio alle 18,30 sotto la direzione arbitrale del fischietto della sezione di Roma 1 Francesco Fourneau):

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke. All.: Ballardini.