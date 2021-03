Serie A, Sassuolo-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Hellas Verona, partita valida per la 27° giornata di Serie A. Il Sassuolo è una delle cinque squadre contro cui il Verona non ha ottenuto successi in Serie A sotto la gestione di Ivan Juric (1N, 2P), mentre i gialloblù sono una delle nove formazioni contro cui i neroverdi con Roberto De Zerbi sono imbattuti nella competizione.

Toljan preferito a Müldür, Chiriches in coppia con Ferrari. Dimarco in panchina, fiducia a Lazovic. Ecco le scelte dei due allenatoori Roberto De Zerbi e Ivan Juric:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

OMNISPORT | 13-03-2021 14:16