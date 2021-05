Serie A, Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

Sassuolo a caccia della seconda qualificazione europea della propria storia nell’ultima giornata di campionato, che segnerà anche l’addio di Roberto De Zerbi alla panchina dei neroverdi dopo tre stagioni ad alto livello.

Emiliani alle prese con il testa a testa con la Roma per il settimo posto che vale il pass per la nuova Conference League.

Obiettivo però non facile da raggiungere per Locatelli e compagni: a due punti dalla Roma, il Sassuolo deve infatti vincere e sperare nel mancato successo dei giallorossi contro lo Spezia. In caso di arrivo a pari punti, con gli scontri diretti in parità, deciderà la differenza reti che al momento vede avanti la squadra di Fonseca (+10 contro +6).

A De Zerbi serve quindi una vittoria con largo margine, contro un avversario già sicuro del sesto posto.

Lazio falcidiata dalle assenze: out Luis Alberto e Luiz Felipe per squalifica e Acerbi per infortunio, acciaccati Caicedo e Correa. Nel Sassuolo fiducia in avanti al neo-Nazionale Raspadori: panchina per Caputo e Defrel.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: R. De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Immobile. All.: S. Inzaghi.

OMNISPORT | 22-05-2021 10:49