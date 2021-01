Serie A, Sassuolo-Parma: probabili formazioni

Derby emiliano al mapei stadium domenica pomeriggio alle ore 15.00.

Mister D’Aversa, appena arrivato sulla panchina ducale, proverà a raccogliere punti importanti in chiave salvezza contro un Sassuolo ferito dopo l’eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia da parte della Spal, squadra che milita in Serie B.

Nonostante il ko in Coppa Italia il percorso del Sassuolo in Serie A è stato esaltante: settimo in campionato con 30 gol fatti, otto vittorie in totale, cinque pareggi e quattro sconfitte, di cui tre nelle ultime ultime cinque anche se contro Milan, Atalanta e Juventus.

Il Parma, al momento, è in una situazione di classifica preoccupante: penultimo in campionato con cinque sconfitte nelle ultime cinque, peggior attacco del torneo con soli 13 gol fatti in 17 partite, meno di un gol a partita, con l’ultima vittoria datata il 30 novembre a Marassi contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Balogh, Pezzella; Kurtic, Brugman, Kucka; Brunetta, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

OMNISPORT | 15-01-2021 13:32