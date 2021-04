Serie A, Sassuolo-Sampdoria: i convocati di Roberto De Zerbi

Sono 24 i prescelti da Roberto De Zerbi per affrontare la gara casalinga contro la Sampdoria. Spiccano tra gli assenti i nomi di Romagna, Caputo e Raspadori (tutti out per infortunio), indisponibili come Djuricic (squalificato) e Haraslin (diventato papà poche ore fa). Torna invece arruolabile Ayhan dopo il Covid-19.

Ecco dunque le scelte dell’allenatore bresciano:

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Boga, Berardi, Karamoko, Samele, Oddei, Defrel.

OMNISPORT | 24-04-2021 14:08