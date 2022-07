Serie A: scelte data e sede della Supercoppa Milan-Inter

01-07-2022 12:47

Nella mattinata odierna, la Lega di Serie A ha deciso e ufficializzato data e luogo in cui verrà disputata la Supercoppa Italiana che si giocherà tra il Milan campione d’Italia in carica e l’Inter vincitrice dell’ultima Coppa Italia.

“La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa di Lega 2022/23, denominata ufficialmente EA Sports Supercup, trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a Ryadh (Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023, tra le società: Milan (campione d’Italia Serie A Tim 2021/22) e Inter (vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2021/22).

Non è invece ancora stato ufficiliazzato l’orario d’inizio del match: questo sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali, molto più avanti, ha spiegato la Lega Serie A in una nota.