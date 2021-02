Serie A: Sei giocatori squalificati per un turno

Nessun giocatore deve scontare squalifiche arretrate dalle precedenti giornate e nessun calciatore è stato espulso nell’ultiimo weekend di campionato.

Per questo sono soltanto sei questa volta i giocatori che verranno squalificati perché erano in diffida e sono stati ammoniti.

Si tratta di Adrien Rabiot della Juventus che non sarà convocato per la gara casalinga contro il Crotone, Wesley Hoedt e Manuel Lazzari della Lazio non ci saranno per l’impegno casalingo dei capitolini contro la Sampdoria, Simone Bastoni dello Spezia e il compagno di squadra Martin Erlic che non prenderanno parte alla trasferta di Firenze, e infine Federico Dimarco del Verona che non farà parte dei convocati di Juric per la trasferta a Marassi di sabato contro il Genoa.

OMNISPORT | 16-02-2021 16:31