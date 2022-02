Serie A, show dell'Hellas Verona, Genoa e Empoli niente di fatto

13-02-2022 17:07

In questo pomeriggio domenicale si sono giocate alcune partite valide per la 25° giornata di Serie A. Show vero e proprio dell’Hellas Verona al Bentegodi, che stende per 4-0 l’Udinese di Cioffi e si conferma una squadra solida e preparata, con un tecnico che sa dare una propria impronta alla squadra. A segno Depaoli, Caprari, Barak e Tameze.

Buon pareggio esterno per la Salernitana di Colantuono, che ferma al Ferraris il Genoa per 1-1. All’ennesimo gol di Destro risponde poco dopo Bonazzoli. Anche la sfida del Castellani tra Empoli e Cagliari finisce 1-1, coi gol dei due centravanti Pinamonti e Pavoletti.

