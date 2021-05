Serie A, slitta la scadenza per il pagamento degli stipendi di marzo

A una giornata dalla fine del campionato, le società di Serie A iniziano a fare i conti in vista della prossima stagione.

In tal senso, dal Consiglio Federale riunitosi nella mattinata di lunedì arriva una buona notizia, ovvero il via libera alla richiesta di slittamento del pagamento della rata di marzo degli stipendi.

Alle prese con il crollo dei ricavi dovuto alla pandemia di Coronavirus, un buon numero di club del massimo campionato avevano fatto richiesta di spostare il termine ultimo per il pagamento degli stipendi di marzo, fissata al 31 maggio.

L’istanza è stata accolta: il nuovo termine ultimo per far arrivare gli accrediti è il 30 giugno. Per la soddisfazione dei presidenti e la delusione dei calciatori e dell’Aic…

OMNISPORT | 17-05-2021 14:27