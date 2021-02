Serie A, solo 8 società hanno i conti in attivo

Secondo un’indagine del “Secolo XIX”, soltanto 8 squadre di Serie A sono riuscite a mantenere i conti in ordine in questo periodo di profondissima crisi economica. In particolar modo, il quotidiano genovese si concentra ovviamente sulle vicissitudini del Genoa di Enrico Prezioni, una delle compagini più virtuose da questo punto di vista. Infatti, il bilancio della stagione 2019-2020 del Grifone si è chiuso con un attivo di poco più di 10 milioni di euro.

Ottimo lavoro quindi per Prezioni & Co che in quest’anno fustigato dalla pandemia ha registrato ricavi inferiori soltanto a quelli messi a bilancio da Napoli, primo con 29 milioni di euro, e Atalanta, seconda con 26,5. Positive anche Spezia, Sassuolo, Lazio, Udinese e Verona.

Tutte le altre squadre di Serie A, invece, hanno i conti in rosso. In particolare, Milan, Juve, Inter e Roma accusano complessivamente passivi da quasi 500 milioni di euro.

