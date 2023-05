Serie A: Spezia-Milan, probabili formazioni

Le scelte dei due tecnici per il match delle 18

13-05-2023 10:30

Spezia-Milan si disputerà quest’oggi alle ore 18.00 nel match valido per la 35.ma giornata di Serie A. Si gioca allo Stadio Picco della città ligure. Il Milan deve riscattare le scialbe prestazioni contro Cremonese in campionato e dopo la sconfitta nell’Euroderby in Champions. Lo Spezia deve fare punti per non rimanere impantanato nelle sabbie mobili della retrocessione.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde. All. Semplici

Squalificati: Agudelo

Indisponibili: Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi. All. Pioli

Squalificati: Thiaw

Indisponibili: Ibrahimovic, Leao, Bennacer, Krunic, Messias