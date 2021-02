Serie A, Spezia-Milan: probabili formazioni

Spezia-Milan è sicuramente un match interessante tra due formazioni che giocano un ottimo calcio propositivo: fischio d’inizio sabato sera alle ore 20:45. I padroni di casa hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno superando il Sassuolo per 2-1 ed interrompendo così una mini-serie negativa di due sconfitte consecutive mentre dall’altra parte il Milan, è leader della classifica di Serie A con 49 punti conquistati in 21 partite, due in più dell’Inter seconda.

Il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia (Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre), realizzando curiosamente, sempre tre gol.

Lo Spezia che sta davvero facendo molto bene per essere una neopromossa ha raccolto solo il 29% dei punti di questa Serie A in partite casalinghe (6/21), la percentuale più bassa in questo campionato. Il Milan è invece la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie A: otto, esattamente il doppio dei clean sheet registrati dallo Spezia (quattro).

Lo Spezia si avvicina al match contro il Milan con diverse indisponibilità. L’assenza più pesante è quella di Nzola, out per una distorsione: Italiano non recupera neanche Terzi (lesione all’adduttore) e Piccoli (lesione muscolare), mentre sono in dubbio Ferrer, Mattiello e Farias.

Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Calabria, ma potrebbe recuperare diversi giocatori. In difesa mancherà anche Kjaer (problema muscolare), ma viaggia verso la convocazione Tonali. In dubbio Brahim Diaz.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

OMNISPORT | 12-02-2021 11:02