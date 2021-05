Serie A, Spezia-Roma: le probabili formazioni

Si chiude al “Picco” la deludente stagione della Roma.

Da tempo fuori dalla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League i giallorossi hanno mancato anche il pass per l’Europa League e nell’ultima giornata contro lo Spezia dovranno difendere il settimo posto che vale la partecipazione alla neonata Conference League dagli assalti del Sassuolo, staccato di due punti e indietro anche nella differenza reti, della quale si terrà conto in caso di arrivo di entrambe le formazoni a 62 punti vista la parità negli scontri diretti.

Alla squadra di Fonseca, all’ultima panchina prima dell’arrivo di José Mourinho, potrebbe quindi non bastare il pareggio. Di contro lo Spezia festeggia la salvezza ottenuta con due giornate d’anticipo.

Roma ancora con tanti assenti, tra i quali Pellegrini: in attacco ballottaggio Dzeko-Borja Mayoral. Nelo Spezia in campo gli ex Marchizza, Capradossi e Verde.

Spezia-Roma, le probabili formazioni.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara. All.: V. Italiano.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Dzeko. All.: P. Fonseca.

OMNISPORT | 22-05-2021 10:55