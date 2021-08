Serie A, spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina

La Fiorentina sembra essere ancora alla ricerca di una punta centrale per completare la propria rosa. Allo stato attuale delle cose, Dusan Vlahovic è ancora un giocatore della Viola, e questo può essere considerato un vero e proprio colpo di mercato. Con Kokoric e il neo arrivato Nico Gonzales (che è più un’ala che una punta) l’attacco della Fiorentina non è affatto messo male, ma per Italiano qualcosa manca ancora.

Nelle ultime ore si sta registrando l’interesse di Commisso per Borja Mayoral, spagnolo in forza alla Roma ed autore di un’ottima prima stagione nella capitale, ma gli arrivi di Abraham e di Shomurodov rischiano di relegarlo fisso in panchina. Secondo Radio Bruno, i giallorossi avrebbero aperto addirittura al prestito, e lo stesso giocatore gradirebbe il tipo di gioco espresso da Vincenzo Italiano.

OMNISPORT | 25-08-2021 16:04