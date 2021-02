Serie A, Torino-Genoa: probabili formazioni

Sfida delicata per gli uomini di Nicola che sabato alle ore 15.00 ospitano il Genoa di Ballardini.

Il Torino ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Genoa: è la striscia aperta di successi consecutivi più lunga per i granata contro una singola avversaria nella competizione. Il Genoa invece ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N,24P): 3-2 nel maggio 2009, con doppietta di Diego Milito, sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

I granata sono reduci dalla grande rimonta alla Gewiss Arena contro l’Atalanta dopo essere andati sotto di tre reti acciuffando il pari e portando a casa un punto fondamentale per la salvezza. Il grifone ha vinto l’ultima sfida contro il Napoli vincendo la quarta partita delle ultime cinque.

Davide Nicola può dirsi felice per aver l’infermeria praticamente vuota con il solo Sanabria che è positivo al Covid-19 ma spera di essere negativo prima dell’ultimo tampone pre-match e quindi spazio al solito 3-5-2.

Sono tante le incertezze per la formazione di Ballardini che proverà a recuperare all’ultimo molti giocatori al momento in infermeria: Biraschi, Cassata, Paleari, Shomurudov, Zapata e in più mancherà lo squalificato Badelj.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Izzo; Singo, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Cyzborra; Scamacca, Destro. All. Ballardini

OMNISPORT | 12-02-2021 09:48