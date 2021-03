Serie A, Torino-Inter: Davide Nicola ci vuole credere

Tempo di vigilia per il Torino di Davide Nicola, che domani alle 15:00 è atteso dalla proibitiva sfida, seppur casalinga, contro l’Inter di Antonio Conte, capolista in Serie A. Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V, 3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre gol nel parziale.

Queste le parole del tecnico granata:

“Non sono lì per caso, è tosta per tutti. Noi dobbiamo avere fame per poterci confrontare contro la prima. Abbiamo bisogno di credere in tutte le partite e di ottenere il massimo”.

Davide Nicola è consapevole della forza spaventosa dei nerazzurri, che con solo il campionato a cui pensare hanno rimontato tantissimi punti in pochi mesi, arrivando in cima alla Serie A. Infatti, nelle ultime nove giornate di campionato l’Inter ha conquistato 25 punti sui 27 possibili (8V, 1N), almeno sei in più di qualsiasi altra formazione, subendo solo due reti (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra):

“Serve giocare da squadra contro una big allenata da un tecnico che stimo. È difficile che l’Inter lasci punti, ma li vogliamo e ne abbiamo bisogno. Fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare preoccupazioni”.

OMNISPORT | 13-03-2021 16:51