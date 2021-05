Serie A, Torino-Parma: le probabili formazioni

Solo sette anni fa Torino e Parma si contesero fino alla fine un posto in Europa League, andato poi ai granata a danno dei crociati, qualificatisi sul campo, ma non ammessi per la mancata concessione della licenza Uefa.

Ora le due squadre sono alle prese con ben altra classifica essendo coinvolte nella lotta per non retrocedere. Lotta che in verità non riguarda quasi più gli emiliani che, penultimi a 20 punti, scenderebbero matematicamente in Serie B in caso di sconfitta nella partita che si giocherà lunedì alle 20.45 al “Grande Torino” come Monday Night della 34ª giornata.

Di contro la squadra di Nicola, quartultima a quota 31 punti, deve raggranellare punti. Toro privo degli squalificati Mandragora e Verdi, che saranno sostituiti da Baselli e Lukic, favorito su Linetty.

Nel Parma tra i pali ci sarà ancora Colombi mentre in attacco si rivede Gervinho: Cornelius e Pellè si giocano il posto al centro del reparto.

Torino-Parma, le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: D. Nicola.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho. All.: R. D’Aversa.

