Serie A: Torino-Roma 0-1

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5, Izzo 7 (34′ st Bremer 6), N’Koulou 6, Moretti 6.5, De Silvestri sv (27′ pt Aina 6.5), Baselli 5.5, Rincon 6 (41′ st Soriano sv), Meite 6, Berenguer 5.5, Iago Falque 6, Belotti 6. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 10 Ljajic, 19 Damascan, 27 Parigini, 30 Djidji, 91 Zaza, 99 Ferigra). All.: Mazzarri 6. ROMA (4-3-3): Olsen 6.5, Florenzi 6, Manolas 6.5, Fazio 6.5, Kolarov 6, Strootman 5.5, De Rossi 6, Pastore 5 (30′ st Schick 5.5), Ünder 6 (25′ st Kluivert 6.5), Džeko 7.5, El Shaarawy 5.5 (15′ st Cristante 6). (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 5 Juan Jesus, 7 Pellegrini, 15 Marcano, 18 Santon, 19 Coric, 22 Zaniolo). All.: Di Francesco 6.5. Arbitro: Di Bello 5.5. Reti: nel st 44′ Dzeko. Angoli: 6 a 5 per il Torino.

Recupero: 3′ e 6′. Ammoniti: Fazio, Iago Falque, Florenzi per gioco scorretto, Dzeko per comportamento non regolamentare.

Espulsi: Mazzarri per proteste al 36′ st. Var: 1. Spettatori: 18.000 circa. ** I GOL ** – 44′ st: azione personale di Kluivert che da destra raggiunge il fondo e crossa sul secondo palo, trovando Dzeko libero: il tiro al volo del bosniaco è splendido e si insacca alle spalle dell’incolpevole Sirigu.

ANSA | 19-08-2018 20:29