Serie A, Udinese-Cagliari: le probabili formazioni

Match molto importante soprattutto per i sardi quello che si giocherà domani sera al Friuli di Udine. L’Udinese di Luca Gotti ospita il Cagliari di Leonardo Semplici nello scontro salvezza della 32ª giornata infrasettimanale di Serie A. I friulani sono dodicesimi in classifica con 36 punti, e sono vicini al traguardo di quota 40, mentre i sardi, attualmente terzultimi con 25 punti al momento sarebbero virtualmente retrocessi.

Gotti manderà in campo i friulani con il 3-5-2 e dovrà far fronte alla pesante assenza di De Paul, squalificato per il rosso ricevuto a Crotone. Al suo posto nel ruolo di mezzala destra potrebbe agire Arslan, con Walace confermato playmaker e Pereyra mezzala sinistra.

Semplici ha recuperato negli ultimi giorni capitan Ceppitelli e Sottil, e proprio loro potrebbero rappresentare le risorse dei sardi per la trasferta di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Cagliari (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

OMNISPORT | 20-04-2021 10:30