Serie A 2022-2023, Udinese-Sampdoria: le probabili formazioni

Buone notizie per Sottil: i problemi alla schiena vanno meglio per Beto , Pereyra giocherà ancora avanzato. In casa blucerchiata Gunter sostituisce lo squalificato Amione

08-05-2023 08:37

Fonte: Getty Images