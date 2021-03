Serie A, ufficiale: Inter-Sassuolo il 7 aprile alle 18:45

E’ arrivata l’ufficialità da parte della Lega Calcio sulla data del recupero di Inter-Sassuolo, rinviata causa Covid-19 qualche giorno fa: si giocherà il 7 aprile alle 18:45, in contemporanea con Juve-Napoli, altro recupero.

La partita, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A, doveva disputarsi allo Stadio San Siro di Milano con il calcio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 20 marzo scorso.

A causa però dei numerosi casi di Covid presenti in casa Inter (D’Ambrosio, Vecino, Handanovic e De Vrij), il match era stato vietato dall’ATS di Milano. Decisione che ha costretto la Lega a rinviare la gara alla data del 7 aprile, appunto. L’Inter cercherà quindi di sfruttare l’ultimo passo falso della Juventus nell’ultimo turno di campionato per aumentare il proprio distacco in classifica anche nei confronti del Milan.

OMNISPORT | 24-03-2021 13:58