Serie A: una giornata di squalifica a Ribery

Dopo la prima tranche, il Giudice Sportivo ha reso noto il resto del quadro completo degli squalificati di Serie A dopo la 29esima giornata: a Bastoni, Brozovic, Cristante e Pedro Pereira, si aggiungono altri sette giocatori. La Fiorentina perde due pedine per il match contro l’Atalanta, così come la Lazio contro il Verona.

Le squalifiche – tutte della durata di un turno – hanno colpito Franck Ribery (espulso in Genoa-Fiorentina), Manuel Lazzari e Joaquin Correa (espulsi in Lazio-Spezia), Adrien Silva (cartellino rosso in Milan-Sampdoria), Matteo Lovato, Erick Pulgar e Kevin Strootman (questi ultimi tre per aver raggiunto la quinta sanzione).

Nel caso di Lazzari, è arrivata anche una sanzione economica di 10mila euro per essersi avvicinato minacciosamente ad un avversario, provocandone la caduta appoggiandogli la testa sulla nuca.

L’unico allenatore fermato (per una giornata) è Ivan Juric, espulso nel finale di Cagliari-Verona: per lui pure 5mila euro di ammenda per aver rivolto un’espressione insultante nei confronti di Semplici.

OMNISPORT | 06-04-2021 12:58