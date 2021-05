Serie A, Verona-Bologna: le probabili formazioni

La 37a giornata di Serie A si chiude con il posticipo serale tra Verona e Bologna. Due squadre che non hanno ormai da chiedere più nulla al campionato se non di migliorare la propria posizione in classifica.

Rispetto alla gara di pochi giorni fa, persa per 2 a 1 in casa del Crotone, Juric cambierà qualcosa: in porta confermato Pandur, mentre nel reparto arretrato fiducia a Ceccherini e a Gunter, con Dimarco che sostituirà Dawidowicz piazzandosi come centrale di sinistra nella difesa a 3. In avanti ancora fiducia a Kalinic supportato da Barak e Zaccagni. Juric, squalificato, seguirà la partita dalla tribuna.

Nel Bologna non ci saranno, Svanberg e Danilo a causa di due colpi subiti contro il Genoa mercoledi scorso, con Mihajlovic che dovrebbe dunque modellare il suo 4-2-3-1 in questa maniera: davanti a Ravaglia, che vuole essere valutato dal tecnico serbo, ci saranno Tomiyasu e Dijks sugli esterni e la coppia formata da Antov e Soumaoro al centro. In avanti è favorito Skov Olsen su Orsolini, con Vignato e Barrow a completare il tridente alle spalle di Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS (3-4-2-1): 25 Pandur; 17 Ceccherini, 21 Gunter, 3 Dimarco; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 20 Zaccagni; 29 Kalinic. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): 34 Ravaglia, 14 Tomiyasu, 26 Antov, 5 Soumaoro, 35 Dijks; 30 Schouten, 21 Soriano; 11 Skov Olsen, 55 Vignato, 99 Barrow; 24 Palacio. All. Mihajlovic.

