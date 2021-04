Serie A: Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

Sarà un anticipo tra squadre in crisi quello della 32ª giornata di Serie A, penultimo infrasettimanale della stagione.

Martedì sera infatti al ‘Bentegodi’ con inizio alle 20.45 si affronteranno Hellas Verona e Fiorentina.

Se infatti i viola stanno vedendo avvicinarsi il pericolo della retrocessione, che hanno perso le ultime tre partite e hanno appena cinque punti di vantaggio sulla terzultima posizione, la squadra di Juric, pur ormai salva, ha incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.

Nessun problema di formazione per il tecnico croato, mentre Iachini, ex giocatore del Verona, perde Milenkovic per squalifica: al suo posto tornaa Martinez Quarta.

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

OMNISPORT | 19-04-2021 17:27