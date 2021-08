Serie A, Verona-Inter: le probabili formazioni

Appuntamento in trasferta per l’Inter campione d’Italia, che gioca a Verona e vuole assolutamente vincere per confermarsi come una pretendente per lo scudetto 2021/22. Possibile anche l’esordio per Joaquin Correa, che a meno di clamorosi capovolgimenti di scena, vestirà molto presto la maglia nerazzurra. Occhio però al Verona, che ormai da anni è diventato un avversario veramente ostico.

Il Verona sfida l’Inter schierandosi dietro a 3. Sarà dunque 3-4-2-1 per provare a difendere il risultato. Zaccagni e Kalinic gli uomini più pericolosi della squadra di casa. Indisponibile Kevin Lasagna e in dubbio la presenza di Faraoni.

“El Toro” Lautaro Martinez torna a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampo è riconfermato, sicuramente grazie all’ottima prova dei tre interni Barella, Brozovic e Calhanoglu. Non sicura la titolarità di Dumfries, occhio a Matteo Darmian per un posto sulla fascia destra. La difesa di Inzaghi invece non si tocca.

PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur, Davidowicz, Gunter, Ceccherini, Casale, Ilic, Hongla, Frabotta, Barak, Zaccagni, Kalinic

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko

OMNISPORT | 27-08-2021 09:48