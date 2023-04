Serie A 2022-2023, Verona-Sassuolo: le probabili formazioni

Zaffaroni di nuovo con Ngonge titolare, che giocherà insieme a Duda e Djuric: ancora fuori Lazovic. Tridente Berardi – Pinamonti – Laurientè per i neroverdi

08-04-2023 09:38

Rientro importante, dal primo minuto, per il Verona nella sfida di oggi al Sassuolo con fischio d’inizio alle 18:30. C’è infatti Ngonge che giocherà al fianco di Duda e Djuric, mentre non ce la fa a rientrare Lazovic. Solito tridente in casa Sassuolo con Berardi – Pinamonti – Laurientè. Ferrari favorito su Erlic per iniziare la partita, Henrique e Frattesi saranno le mezzali nei neroverdi di Dionisi.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Ngonge, Duda; Djuric. All. Zaffaroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.