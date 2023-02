Serie A: vittorie in trasferta per Olimpia e Virtus

Milano e Bologna restano al comando della classifica

12-02-2023 20:32

Vittorie in trasferta per l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna nel diciannovesimo turno del campionato di Serie A di basket. Entrambe le squadre restano al vertice della classifica con 30 punti a testa, con due lunghezze di vantaggio su Tortona.

La squadra di Messina ha battuto Varese per 87-75, i top scorer sono stati Davies con 17 punti e Luwawu-Cabarrot con 16.

“Siamo contenti. È stata una partita molto bella, giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre – ha spiegato il coach -. Noi abbiamo disputato una più che buona partita. Non è facile stare dietro a Varese. Abbiamo avuto più coesione difensiva nel secondo tempo e giocato buona partita in attacco. Sono molto contento, non è facile vincere qui”.

La Virtus ha risposto ai meneghini superando Reggio 74-63, prova corale per le V Nere con Jaiteh top scorer con 13 punti, Mannion 12, Weems 12, Teodosic 11 e Mickey 10. Problemi al ginocchio per Mannion che verranno valutati nei prossimi giorni.

Tra gli altri risultati, vittorie casalinghe per Tortona (sempre terzo) e Venezia. Bene Trento a Scafati.

Tortona-Trieste 80-69

Varese-Milano 75-87

Venezia-Pesaro 93-77

Reggiana-Virtus Bologna 63-74

Scafati-Trento 74-79