27-08-2022 21:02

Il Torino conquista tre punti in trasferta grazie alla vittoria sulla Cremonese per 2-1. Vantaggio granata con Vlasic che con un tiro di prima e la deviazione di Bianchetti porta in vantaggio i suoi.

Gli ospiti raddoppiano nella ripresa con il gol di Radonjic dopo un bello scambio con Vojvoda. La Cremonese riapre il match all’80’ con Sernicola che spedisce la sfera sotto l’incrocio. I padroni di casa ci provano fino alla fine ma i ragazzi di Juric resistono e conquistano la vittoria.