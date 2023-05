Serie A, vola il Bologna che condanna la Cremonese

I ragazzi di Thiago Motta superano in trasferta per 1-5 la Cremonese, Orsolini segna e dopo poco viene espulso. Cremonese sempre più nell’abisso

20-05-2023 17:01

Termina con una roboante vittoria per 0-4 il match tra Cremonese e Bologna. I rossoblù, in trasferta contro la squadra di Ballardini, si impongono con un netto 4 a zero che non lascia spazio ad interpretazioni e condanna la squadra lombarda. A sbloccare la la gara, ed a dare il via alle danze, ci pensa Arnautovic. Alla prima vera e nitida occasione del match, Marko Arnautovic non perdona: Barrow si libera lungo l’out di sinistra del campo, rientra sul destro e successivamente serve verso l’area di rigore un pallone invitante per la testa del numero 9 dei rossoblù. L’attaccante austriaco è preciso ad anticipare Vasquez e poi a superare l’estremo difensore della Cremonese Carnesecchi. Siamo al minuto 14 ed il Bologna conduce per 0-1.

Passano poco più di due minuti ed Orsolini ha la possibilità per raddoppiare con il mancino, Carnesecchi però è attento e salva i suoi. Al minuto 27 arriva la doccia fredda per i padroni di casa: Orsolini calcia alla perfezione il corner per lo scozzese Ferguson che – complice anche una deviazione di Meitè – realizza il raddoppio e fa vedere i fantasmi alla Cremonese. Raddoppio dei ragazzi di Thiago Motta.

Al minuto 30 Orsolini finisce sul taccuino del direttore di gara, l’ex Ascoli è reo d aver colpito Castagnetti: l’ammonizione sarà poi determinate nel corso della gara. Ci prova a calare il tris l’argentino Dominguez, minuto 36 del primo tempo, Ferguson trova i centrocampista del Bologna che calcia benissimo ma Carnesecchi è un gatto e salva la Cremonese. Pochi minuti dopo ci prova Orsolini, il pallone termina fuori di un soffio. Un minuto più tardi (40’) arriva la prima reazione della Cremonese con Okereke: i padroni di casa ci provano, Castagnetti serve splendidamente l’attaccante che però, poco preciso, calcia alto sopra la traversa. Prima occasione per la Cremonese. Quasi allo scadere del primo tempo arriva il tris che gela il sangue alla squadra di Ballardini: minuto 46, Orsolini fa partire un traversone, Carnesecchi – questa volta non è attento – si fa superare dal pallone e Posch a porta sguarnita cala il tris.

La Cremonese, nel secondo tempo, dopo 15 minuti, si vede annullare – dopo un controllo alla Dar – un possibile calcio di rigore. Bonifazzi avrebbe toccato il pallone con il braccio dopo un tocco sotto eseguito da Bonaiuto, dopo il controllo però non ci sono gli estremi per assegnare il penalty ai lombardi: è la doccia fredda che segna la partita della Cremonese. Pochi secondi dopo, Orsolini arriva a tu per tu con Carnesecchi è serve il poker che chiude definitivamente la partita. 0-4 e match ampiamente indirizzato. Al minuto 73 però l’autore dell’ultimo gol, Orsolini, commette un’ingenuità ai danni di Vasquez: rosso per l’ex Ascoli e Bologna in 10. L’inferiorità numerica non crea problemi, al minuto 81 Sansone cala la matita e condanna definitivamente i ragazzi di Ballardini. La Cremonese, allo scadere, segna con Ciofani ma non serve a nulla: la Serie B è sempre più vicina.