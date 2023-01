Serie A women – Milan e Juve pericoli in trasferta, Roma sfida il Parma

21-01-2023 12:37

È tempo di 14ª giornata per la serie A femminile che lascia gli onori di casa a Sampdoria – Milan, match in programma sabato alle ore 12.30. Le blucerchiate sono reduci da 5 sconfitte consecutive e proveranno ad affidarsi almeno all’orgoglio per un sussulto.

Alle ore 14.30 scenderanno in campo, invece, Sassuolo e Fiorentina, altra sfida apertissima anche in virtù dei recenti risultati con la giovanissima Sciabica sorvegliata speciale.

Domenica invece, all’ora di pranzo, tocca a Pomigliano – Juventus. Le bianconere devono necessariamente puntare al bottino pieno dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo, le campane non renderanno loro la vita facile.

La capolista Roma sarà di scena a Parma con l’obiettivo di continuare la striscia positiva di risultati in attesa anche di sapere l’avversario di Champions League (sorteggi il 10 febbraio).

A completare il quadro il derby lombardo Inter – Como Women, dove le ragazze di Rita Guarino dovranno fare molto attenzione ad una compagine che in trasferta non perde da quattro turni. Le nerazzurre si affidano, ancora una volta, all’attuale numero uno della classifica cannonieri Chawinga.