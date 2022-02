24-02-2022 23:20

Quinta vittoria consecutiva per l’Igor Gorgonzola Novara che nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A1 femminile ha battuto in trasferta Firenze per 3-1. 25-19 27-25 29-31 25-22 i parziali dei set a favore delle piemontesi con 30 punti di Ebrar Karakurt.

