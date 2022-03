12-03-2022 23:28

Dopo la sconfitta contro Conegliano Scandicci si rimette in moto e nella partita della ventitreesima giornata di Serie A1 femminile batte Roma per 3-1. 25-19 23-25 25-22 25-18 il punteggio a favore della Savino del Bene con 15 punti di Elena Pietrini, all’Acqua & Sapone non ne bastano 19 di Clara Decortes.

OMNISPORT