Serie B: 11 giocatori squalificati

l Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultima giornata di campionato, ha fermato undici giocatori.

La sanzione più pesante è per il portiere dell’Empoli Jacopo Furlan fermato per due giornate che salterà quindi il match di domani contro il Pescara e quello di sabato contro la Spal. Un turno di squalifica invece per Andrea Papetti e Tom van de Looi (Brescia) che salteranno la difficile trasferta di Lecce. Giuseppe Bellusci (Monza) non sarà in campo domani contro il Vicenza, così come Daniele Dessena (Pescara) che non farà parte dei convocati per la trasferta a Empoli. In Cittadella-Cosenza mancheranno Alberto Gerbo per i padroni di casa e Luca Ghiringhelli per gli ospiti. Norbert Gyomber (Salernitana) non prenderà parte alla trasferta di Pisa, mentre in Reggina-Entella mancheranno Jeremy Menez (Reggina) e Fabrizio Poli (Virtus Entella). Infine Francesco Zampano (Frosinone) non farà parte dei convocati di mister Nesta per la trasferta di Ascoli.

OMNISPORT | 08-02-2021 13:35