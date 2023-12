Serie B 16° giornata risultati: la Cremonese ferma il Venezia, Esposito fa esultare la Samp. La classifica

La Sampdoria sembra aver trovato il passo giusto e soprattutto il bomber decisivo con la doppietta di Sebastiano Esposito contro il Lecco. Un gol di Ravanelli lancia la Cremonese, Venezia ko. Sorride anche il Bari

09-12-2023 16:15

La Sampdoria continua a vincere e batte in casa anche il Lecco grazie alla doppietta messa a segno da Sebastiano Esposito. Si interrompe la corsa del Venezia che cade nel big-match sul campo della Cremonese. Domani tocca al Parma che ospita il Palermo.

Sampdoria-Lecco 2-0: Sebastiano Esposito dà spettacolo

La Sampdoria riprende la marcia. La squadra di Andrea Pirlo sembra aver superato il momento negativo e anche contro il Lecco gioca una gara di altissimo livello trascinata dal talento di Sebastiano Esposito che apre il tabellino al 39’ e poi chiude anche i conti al minuto 71’ con uno splendido tiro a giro con il mancino.

Cremonese-Venezia 1-0: Ravanelli decide il match-clou

Gara molto attesa quella tra Cremonese e Venezia, due squadre con ambizioni di altissima classifica e match molto equilibrato come da previsioni. Sono i lagunari a fare la partita e a costruire le occasioni migliori che però non riescono a capitalizzare. Al 51’ i padroni di casa restano in 10 uomini per l’espulsione di Antov. Il Venezia alza l’intensità alla ricerca del gol vittoria ma la beffa arriva al minuto 80 grazie al difensore-goleador Luca Ravanelli.

Cittadella-Cosenza 2-0: Vita e Salvi lanciano i veneti

Il Cittadella non vuole mollare l’alta classifica. La squadra di Gorini si conferma come una delle rivelazioni del torneo di Serie B battendo con autorità anche il Cosenza. Match deciso nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Vita e Salvi.

Bari-Sudtirol 2-1: debutto amaro per Valente

L’esonero di Bisoli non serve al Sudtirol per interrompere il momento negativo. A Bari arriva una sconfitta che fa male con i ragazzi di Valente che hanno saputo soffrire per oltre 75’ in inferiorità numerica a causa del rosso a Cuomo. Passa il Bari per prima con il rigore di Sibilli, al 36’ il pareggio di Vinetot. Match equilibrato nella ripresa deciso solo da una bella giocata di Di Cesare che regala la vittoria ai pugliesi.

Ternana-FeralpiSalò 2-1: Lucchesi decide il match salvezza

Successo fondamentale per la Ternana che esce dalle zone bassissime della classifica battendo per 2-1 il fanalino di coda FeralpiSalò. Match che si sblocca alla fine del primo tempo grazie a Distefano, nella ripresa la formazione ospite trova il pari con Tonetto ma a decidere il match ci pensa un gol di Lucchesi.

Ascoli-Spezia 1-2: Hristov fa sorridere D’Angelo

Lo Spezia conquista tre punti pesantissimi vincendo sul campo dell’Ascoli grazie alla rete messe a segno da Hristov all’89’. Un match difficilissimo che i liguri sbloccano al 22’ grazie a Daniele Verde su calcio di rigore. Nella ripresa il gol del pareggio dei marchigiani messo a segno da Bellusci poi all’89’ la rete decisiva del difensore bulgaro.

Serie B: il programma della 16esima giornata

Sabato ore 14

Bari-Sudtirol 2-1

Marcatori: 25’ rig. Sibilli (B), 36’ Vinetot (S), 71’ Di Cesare (B)

Ternana-Feralpisalò 2-1

Marcatori: 42’ Distefano (T), 52’ Tonetto (F), 68’ Lucchesi (T)

Ascoli-Spezia 1-2

Marcatori: 22’ rig. Verde (S), 51’ Bellusci (A), 89’ Hristov (S)

Sampdoria-Lecco 2-0

Marcatori: 39’ e 71’ S. Esposito

Cittadella-Cosenza 2-0

Marcatori: 12’ Vita, 27’ Salvi

Cremonese-Venezia 1-0

Marcatore: 80’ Ravanelli

Sabato ore 16.15

Catanzaro-Pisa

Domenica ore 16.15

Como-Modena

Parma-Palermo

Reggiana-Brescia

Serie B: la classifica aggiornata

Parma e Venezia restano in testa alla classifica con 33 punti con i ducali che però hanno la possibilità di allungare nel match contro il Palermo in programma domani.

Sabato ore 14: Parma e Venezia 33, Cremonese 29, Como e Cittadella 28, Catanzaro 27, Modena 26, Palermo 24, Bari 21, Sampdoria e Cosenza 19, Brescia e Pisa 18, Sudtirol 17, Reggiana e Lecco 16, Ternana 14, Spezia e Ascoli 13, FeralpiSalò 7.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B: la classifica marcatori

La classifica marcatori della serie B vede sempre Massimo Coda al comando con 9 gol realizzati, alle sue spalle il centrocampista del Sudtirol Casiraghi con 8 gol e al terzo posto a quota 7 c’è l’attaccante polacco del Parma, Benedyczak. A quota 6 invece una coppia formata da Mendes dell’Ascoli e da Man del Parma.

