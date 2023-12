Serie B: Pirlo sfida il Lecco con la Samp, riflettori su Cremonese-Venezia e Catanzaro-Pisa

Il programma completo e il palinsesto della sedicesima giornata di Serie B: dove vedere in diretta tv e in streaming i big match del prossimo turno

08-12-2023 11:37

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Pronti-via con la sedicesima giornata di Serie B, con il campionato che inizia a prendere le sue forme e lineamenti. Sfida al vertice tra la capolista Venezia e la Cremonese, nel big match di questo turno. A completare il programma degli anticipi del sabato, ci sono tante partite con un copione importante: dalla lotta per un posto palyoff a quella per non retrocedere e cercare di uscire dalla zona rossa.

Serie B, gli anticipi e i big match

Venezia e Cremonese si prendono le luci del sabato di Serie B. Partita molto delicata per la capolista contro una delle squadre più in forma del campionato, che in casa non perde dal 21 ottobre contro il SudTirol. Gli altoatesini invece sono attesi dal Bari: i biancorossi non vivono un buon momento e dopo le due sconfitte di fila anche la proprietà ha alzato la voce e ha chiesto più fiducia anche alla piazza. Anche l’undici dell’ex Bisoli (esonerato) è in calo e non trova la gioia dei tre punti da ormai cinque partite.

Dopo due vittorie di fila, ora il Catanzaro punta al tris contro il Pisa per scalare la classifica. I nerazzurri si trovano in una fase grigia, quasi di sperimentazione: zero pericoli e poche gioie, con la zona playoff che dista sei punti. A lottare per queste posizioni ci sono anche il Cittadella e il Cosenza, con i granata reduci da un poker di vittorie. Al contrario i calabresi vengono da due sconfitte.

Molto più in basso c’è la Sampdoria di Pirlo, che dopo tre successi consecutivi si è arresa la scorsa giornata contro il Brescia. I blucerchiati ospitano il Lecco, in leggera ripresa dopo aver conquistato il San Nicola la scorsa giornata. A completare il quadro degli anticipi due sfide salvezza: Ascoli-Spezia e Ternana-FeralpiSalò.

Serie B, il programma della 16 ª giornata

A seguire tutte le partite di giornata, compresi i posticipi della domenica:

SABATO 9 DICEMBRE

Ascoli-Spezia ore 14.00

Bari-SudTirol ore 14.00

Cittadella-Cosenza ore 14.00

Cremonese-Venezia ore 14.00

Sampdoria-Lecco ore 14.00

Ternana-FeralpiSalò ore 14.00

Catanzaro-Pisa ore 16.15

DOMENICA 10 DICEMBRE

Como-Modena ore 16.15

Parma-Palermo ore 16.15

Reggiana-Brescia ore 16.15

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

Tutte le partite di Serie B saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su SkyGo (per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento) e Now TV. I match si vedranno live anche su Dazn. Non sarà possibile seguire le gare gratis e in chiaro sui canali del digitale terrestre.