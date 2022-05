Serie B 2021/2022, Pisa-Monza: le formazioni ufficiali

29-05-2022 20:13

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Pisa-Monza, finalissima playoff della Serie B 2021/2022. Da questa sfida uscirà il nome della 20° squadra che prenderà parte alla prossima edizione della Serie A. Si riparte dal 2-1 in favore dei lombardi.

Queste le formazioni ufficiali:

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermansson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli; Torregrossa, Puscas. All. D’Angelo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, C. Augusto; Ciurria, Mota C.. All. Stroppa.