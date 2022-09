Serie B, 5° giornata: vincono Reggina e Brescia

10-09-2022 19:05

Nella giornata di oggi si sono giocate quasi tutte le gare valide per la 5° giornata di Serie B. Andiamo a vedere i risultati, con alcune partite davvero spettacolari e imprevedibili.

In cima alla classifica troviamo il Brescia, che oggi ha vinto 3-1 al Braglia contro il Modena. Assieme alle Rondinelle, prima a 12 punti, c’è anche, incredibilmente, la Reggina di Pippo Inzaghi, che oggi ha vinto 1-0 in casa del Pisa con gol di Canotto al 29′.

Il Cagliari secondo vince 2-0 in casa del Benevento, mentre il Frosinone terzo perde in casa del Cittadella col punteggio di 2-0.

Il Perugia invece trova un successo importante, in casa, contro l’Ascoli, la prima vittoria di questa stagione. Per 1-0 vince anche il Bari, fuori casa contro il Cosenza, mentre bellissima partita è stata Parma-Ternana, con la vittoria ospite per 3-2. Ducali in vantaggio con Del Prato, pareggio di Coulibaly e nuovo vantaggio firmato da Inglese. A quel punto segnano però Donnarumma e Corrado.

Infine, 2-0 è il punteggio col quale il Sudtirol vince in casa del Como.

Domani Spal-Venezia.